Heinz Dorsch läutet eine der letzten Bürgerversammlungen ein

Volles Haus in Wässerndorf herrschte bei der ersten der letzten vier Bürgerversammlungen von Seinsheims Bürgermeister Heinz Dorsch, der, wie berichtet, nach 30 Jahren nicht mehr zur Wahl in Seinsheim steht. Nach den üblichen Zahlen über die Gemeinde durften sich die Bürgermeisterkandidatin Ruth Albrecht und die Gemeinderatskandidaten vorstellen, bevor Dorsch einen Bilderrückblick seiner Amtszeit präsentierte.

Im Prinzip waren die Wässerndorfer wunschlos glücklich. Hatte es noch vor Jahren intensive Diskussionen um das Feuerwehrgerätehaus gegeben, hat sich dieses Problem nach dem Umbau des alten Gebäudes und einem neuen Anbau gelöst.

Die Bürgerfragen betrafen so überwiegend die alltäglichen Dinge. Da ging es um einen Hohlweg beim Friedhof, in den Gras oder Steine angelagert würden, oder um die Bitte, dass die Angestellten der Gemeinde an der Amtstafel bekannt gemacht werden. Eine Nachfrage gab es zur Schaffung einer Friedwiese, zum Abschluss der Dorferneuerung und zu den Kosten und zur Nutzung des geplanten Iffigheimer Dorfgemeinschaftshauses. Dazu hatte Bürgermeister Heinz Dorsch schon in seinen Ausführungen erläutert, dass es dafür höhere Zuschüsse gebe, weil die Gemeinde einer Interkommunalen Allianz angehöre und zudem einen Beschluss "Innen statt Außen" gefasst habe.

Freude über junge Leute, die auf dem Land bleiben

Dorsch freute sich, dass junge Leute in der Gemeinde und damit auf dem Land bleiben wollen und auch bauen. Das wertete der Bürgermeister als "Zeichen, dass es hier schön ist".

Dorsch stellte den über 40 Anwesenden die wichtigsten Zahlen des Haushaltes vor. Die Summe der Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bezifferte er für 2019 nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis auf rund 200 000 Euro. Größere Einzelprojekte waren der Umbau des Feuerwehrgerätehauses Wässerndorf (108 000 Euro), die Schachtsiebanlage am Regenüberlaufbecken Tiefenstockheim (25 000 Euro), die Schachtsiebanlage am Regenüberlaufbecken Iffigheim (25 000 Euro), Aufforstungen im Gemeindewald (14 200 Euro) und Maßnahmen am Wertstoffhof/Bauhof (8600 Euro).

Dorsch freut es auch, dass der Schuldenstand der Gemeinde kontinuierlich gesunken sei. Ende 2019 habe dieser noch 135 243 Euro betragen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 131 Euro.

In seinem Bilderrückblick von 1990 bis 2020 streifte Dorsch die Sanierung der Wasserleitungen, die Diskussion um den Anschluss an die Fernwasserversorgung und die Inbetriebnahme der Kläranlage 1997. Auch ging er auf das Bürgerbegehren zum Abwasser im Jahr 1998 ein.

Er erinnerte an die Dorferneuerung, die er als "Segen in jeder Hinsicht" bezeichnete. Bilder zeigte er auch von den Seniorenausflügen, um die sich künftig seine Nachfolgerin kümmern müsse. Aus der Versammlung kam dann allerdings der Vorschlag, dass Heinz Dorsch diese doch als Seniorenbeauftragter weiter organisieren könne.