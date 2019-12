Heinrich Lang hat 80. Geburtstag gefeiert

Heinrich Lang feierte in Etwashausen im Kreise von Familie, Freunden und Berufskollegen seinen 80. Geburtstag. Er wurde am 17. Dezember 1939 als fünftes Kind von Fritz und Johanna Lang in Etwashausen geboren. Nach dem Schulbesuch in Kitzingen, bei dem die 64 Knaben starke erste Klasse 1945 zunächst drei Jahre lang von amerikanischen Lehrerinnen unterrichtet wurde, begann er 1953 als jüngster Lehrling in Bayern eine Gärtnerlehre, um später die elterliche Gärtnerei übernehmen zu können. Die Übernahme erfolgte 1968, als Heiner Lang die Meisterprüfung erfolgreich absolviert hatte.

Auf Schnittblumen spezialisiert

1965 feierte er Hochzeit mit der fünf Jahre jüngeren Karin, einem echten Münchner Kindl, das er bei der Belieferung der Großmartkhalle in der Landeshauptstadt kennen gelernt hatte. Aus der Ehe gingen vier Kinder, acht Enkel und ein Urenkel hervor. 2008 wurde der auf Schnittblumen spezialisierte Gärtnereibetrieb von Sohn Bernd übernommen. Sohn Christian wurde ebenfalls Gärtner mit eigener Gärtnerei. Seit der Umstellung auf Schnittblumen beliefert Heinrich Lang ausschließlich Blumenfachgeschäfte zwischen Berlin und München.

1960 trat er in den Kleintierzuchtverein Kitzingen ein, den er ab 1965 für 45 Jahre führte. In einer Wahlperiode gehörte er dem Kreistag an, bis er wegen Differenzen beim Verkauf des ehemaligen Kreiskrankenhauses Dettelbach spontan aus dem Kreistag ausschied und sich nie wieder um ein Mandat bewarb. Dafür saß er im Vorstand des CSU-Ortsvereins.

In seiner Zeit als Obermeister der Etwashäuser Gärtner fiel die erfolgreiche Bewerbung um die Kleine Gartenschau in Kitzingen. In der Folge entstand auf dem Gartenschaugelände die alljährlich von den Gärtnern angepflanzte Gärtnerblume. Bei seinem Gratulationsbesuch unterstrich Landrat Paul Streng die von Heiner Lang stets ausgehende Vitalität und ansteckend wirkende Lebensfreude, die das Lebensalter mit 80 Jahren nicht erkennen ließen.