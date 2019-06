Kitzingen vor 38 Minuten

Heimisches Obst auch im Winter genießen

Wie kann ich Obst und Gemüse einmachen? Wissen, das früher selbstverständlich war, ist heute oft nicht mehr präsent. Im Rahmen des Projekts Kreisacker findet deshalb ein weiterer Einmach-Kurs statt. Am Freitag, 2. August, zeigt Monika Weidt vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege von 17 bis 20 Uhr in einem Kochkurs das Haltbarmachen von Obst. Die fränkische Zwetschge steht hierbei im Mittelpunkt. Monika Weidt wird den Teilnehmern in der Lehrküche des AELF Kitzingen einen umfassenden Überblick über verschiedene Methoden des Haltbarmachens der Zwetschge geben. Allgemeine Einkochregeln, übertragbar auf viele heimische Früchte sollen die Freude am „Selbermachen“ anregen. Spezielle Zwetschgenrezepte sollen Mut machen, die kurze Erntezeit der Zwetschge von Juli bis September zu nutzen, um heimisches Obst intensiver zu verwerten und die Zwetschge und anderes Obst somit das ganz Jahr über genießen zu können. Der Kurs ist kostenfrei, Obst und Einmachgläser werden ebenfalls gestellt.