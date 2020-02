Marktbreit vor 1 Stunde

Hegweins Krawatte musste ab

Die Fastnachtsweiber haben dem Bürgermeister von Marktbreit, Erich Hegwein, wieder einen Besuch abgestattet. Mit einem Einzugsmarsch stürmten sie sein Büro und entführten ihn in den Vorraum. Dort hielt Manuela Gurrath einen Rückblick auf die vergangen 18 Jahre des Bürgermeisters und dankte ihm und seiner Frau in Reimform für all das Engagement, wie es im Presseschreiben heißt.