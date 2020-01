Heftiger Zusammenstoß mit hohem Schaden

Aus einem Feldweg zwischen Albertshofen und Mainsondheim fuhr am Freitag gegen 12.30 Uhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Lastwagen nach rechts auf die Umgehungsstraße in Richtung Albertshofen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines mit seinem Wagen auf dieser Straße in Richtung Albertshofen fahrenden 62-jährigen Mannes, berichtet die Kitzinger Polizei

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der 62-Jährige leicht verletzt wurde. Er musste ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden: rund 25 000 Euro.