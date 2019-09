Kitzingen vor 20 Minuten

Heftiger Streit wegen Walnüssen

Auf dem Radweg zwischen Kitzingen und Buchbrunn gab es einen bislang ungeklärten Streit wegen einer Walnussernte. In Folge des Streits wurde eine Frau von einem Pkw angefahren, teilte die Polizei in ihrem Pressebericht mit. Ein 61-jähriger Mann und eine 59-jährigen Frau sowie deren Sohn gerieten während des Nüssesammelns aneinander. Der Mann hatte seine Nüsse zum Abtransport bereitgestellt. Die Frau sammelte mit ihrem Sohn an gleicher Stelle ebenfalls Nüsse.