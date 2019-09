Volkach vor 1 Stunde

Heckscheibe von Cabrio zerschnitten

Zwischen dem 11. September, 11 Uhr, und dem 19. September, 11.00 Uhr, zerschnitt in der Schulgasse in Volkach ein Unbekannter an einem BMW-Cabrio die Heckscheibe des Stoffes. Dabei entstand ein Schaden von etwa 800 Euro, wie die Polizei mitteilte.