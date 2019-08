Volkach vor 1 Stunde

Hecke umgefahren

500 Euro Schaden



In der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 10 Uhr, stieß am Erlachhof in Volkach ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen eine Hecke. Wie die Polizei mitteilte, wurde diese auf einer Länge von circa fünf Metern eingedrückt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der Autofahrer flüchtete.