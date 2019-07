Marktbreit vor 20 Minuten

Heck eingedrückt

In der Mainstraße in Marktbreit, auf dem Parkplatz eines Autohauses, stieß ein Unbekannter mit seinem Pkw am Donnerstagabend zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr gegen einen geparkten Mercedes und drückte dabei das Heck ein. Der Autofahrer flüchtete. Laut Polizei wird der Schaden auf circa 500 Euro geschätzt.