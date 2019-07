Scheinfeld vor 1 Stunde

Hauswirtschafterinnen mit Zertifikat

15 Absolventen – 14 Frauen und ein Mann - legten nach zwei- bisdreijähriger Ausbildungszeit an der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung (BSZ) in Scheinfeld die Prüfung zur Hauswirtschafterin bzw. zum Hauswirtschafter erfolgreich ab. Mit Bestehen der Berufsabschlussprüfung wird den Absolventen gleichzeitig der schulische Titel „Assistentin bzw. Assistent für Ernährung und Versorgung verliehen, heißt es in der Mittelung der Schule.