Kitzingen vor 1 Stunde

Hauswand zerkratzt

Zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 9.15 Uhr, ereignete sich in der Unteren Bachgasse in Kitzingen eine Sachbeschädigung, heißt es im Polizeibericht. An einem Einfamilienhaus wurde von unbekannten Tätern die Hauswand zerkratzt. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.