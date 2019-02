Unbekannte haben mit blauer Sprühfarbe den Eingangsbereich eines Einfamilienhauses in der Marktstraße in Kitzingen besprüht. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat in der Zeit von Samstag, 12 Uhr, bis Montag, 14.30 Uhr. Es entstand ein Schaden von etwa 250 Euro.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.