Haus für Kinder spendet für die Kindertafel

Stolz übergaben die Kinder der Gaibacher Kindertageseinrichtung „Haus für Kinder“ eine Spende von 127,50 Euro an die beiden Vorstände der Schweinfurter Kindertafel, Stefan Labus und Rainer Zink. Beide waren extra nach Gaibach gekommen, nicht nur, um die Spende entgegen zu nehmen, sondern um zuallererst Eltern und Kindern über ihre Tätigkeit zu erzählen. Erstaunt und betroffen lauschten die Zuhörer den Berichten der engagierten Initiatoren, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit über 20 Jahren zeigt der Gaibacher Elternbeirat soziales Engagement und spendet den Erlös aus dem Plätzchenverkauf beim Laternenumzug für einen guten Zweck. In diesem Jahr fiel die Wahl auf die Schweinfurter Kindertafel, die bereits seit zehn Jahren besteht und jährlich 3500 freiwillige Helferstunden von Ehrenamtlichen vorweisen kann. Nicole Mokros, die Vorsitzende des Elternbeirates, findet den Einsatz der freiwilligen Helfer in Schweinfurt bemerkenswert und freute sich darüber, dass die Spende eine ausgezeichnete Verwendung findet. Im Bild (von links): Stefan Labus, Susanne Zenkel (Elternbeirat Haus für Kinder Gaibach), Kathrin Di Gioia (Elternbeirat), Petra Friesl (Einrichtungsleiterin Haus für Kinder Gaibach), Nicole Mokros (Vorsitzende des Elternbeirates), Zink (stellvertretende Vorsitzende Schweinfurter Kindertafel), Corinna Schmitt (Elternbeirat), Sabrina Barthelme (Elternbeirat), Nadine Mühlbauer (Elternbeirat) und Kinder der Einrichtung.