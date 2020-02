Volkach vor 1 Stunde

Hauptstädte, Himmelsrichtungen und Höhenangaben

Ein anspruchsvoller Test von Diercke-Wissen forderte in diesem Schuljahr alle Schülerinnen der Klassen 5 bis 9 im Fach Geographie. Während im Mittelpunkt des Wissenskatalogs der 5. und 6. Klassen Fragen zu Deutschland und Europa gestellt wurden, sollten in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 Begriffe zur allgemeinen Geographie erläutert und Fragen zum Thema "Welt" beantwortet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Richtung der Kompassnadel oder gegenüber liegende Himmelsrichtungen spielten in der Aufgabenstellung eine Rolle. Kartenverständnis und gute Orientierung waren bei der topographischen Aufgabe gefordert. Um im Bedarf mit Hilfe der Stichfragen den Klassensieger zu ermitteln, kam es darauf an, möglichst genaue Ländergrößen oder Berghöhen zu kennen. Beim Juniorwettbewerb der Klassen 5 und 6 wurden folgende Klassensieger ermittelt: Stella Fochler, Freja Haubenreich, Theresa Schmitt und Lydia Sauerhammer. Die beste Schülerin aus beiden Klassenstufen war Lydia Sauerhammer mit einer Höchstpunktzahl von 30 Punkten, bei 32 erreichbaren Punkten ein äußerst erfolgreiches Ergebnis. In den Klassenstufen 7 bis 9 waren folgende Mädchen Klassenbeste: Maria Dilling, Barbara Geiger, Lenia Happel, Johanna Fuhrmann, Mia Baumann und Celine Eck. Mit einem gesonderten Fragebogen wurde unter diesen Schülerinnen die Schulbeste gesucht. In diesem Schuljahr errang Lenia Happel den Siegertitel. Alle Siegerinnen wurden mit einer Urkunde geehrt und Sachgeschenken belohnt.