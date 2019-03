Gut gelaunt kamen die jungen deutschen Schauspieler Alicia von Rittberg, Edin Hasanovic, Nilam Farooq und Marc Benjamin ins Cineworld Mainfrankenpark, um ihre neue Komödie „Rate Your Date“ vorzustellen. Der Film dreht sich rund um eine Dating-App, mit der gebrochene Herzen der Vergangenheit angehören sollen. Sie selbst haben noch nie eine Dating-App genutzt, finden es aber gut, dass es so etwas gibt. Für „Rate Your Date“ haben die Schauspieler 38 Wochen lang in Berlin und München gedreht, was ihnen sehr viel Spaß gemacht hat. Nur Marc Benjamin hat Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München studiert, Alicia von Rittberg stand bereits als Grundschülerin vor der Kamera, unter anderem verkörperte sie die junge Romy Schneider im Film „Romy“. Edin Hasanovic kam mit seiner Familie aus der jetzigen Republik Bosnien-Herzogowina. Sein Abitur machte er in Berlin und schon während seiner Schulzeit spielte er am Theater oder im Fernsehen. Nilam Farooq wuchs in Berlin aus, wo sie auch ihr Abitur machte. Schon als 14-Jährige begann sie mit der Schauspielerei, moderierte und arbeitete als Synchronsprecherin. Nach dem Film standen die vier Schauspieler im Foyer ihren Fans noch für persönliche Fragen und Selfies zur Verfügung, bevor es weiter ging nach Nürnberg. Im Bild (von links): Marc Benjamin, Nilam Farooq, Alicia von Rittberg und Edin Hasanovic.