Haupt und Henke sind neue Schützen-Ehrenmitglieder

Walter Haupt ist seit 38 Jahren Mitglied im Großlangheimer Schützenverein und hat 21 Jahre als Schützenmeister die Geschicke des Vereins geleitet. Seit gut einem Jahr hat er nun mit Gerhard Heinlein einen Nachfolger. Bei der Weihnachtsfeier des Vereins, wo traditionell die Ehrenurkunden verliehen werden, wurde Haupt zum neuen Ehrenmitglied ernannt.

Gerhard Heinlein zählte die Leistungen und Erfolge seines Amtsvorgängers auf. Das 100. Jubiläum und das 53. Gauschützenfest fielen in diese Zeit, ebenso wie die Einführung der elektronischen Schießanlage als einer der ersten Vereine im Umkreis. Lob und Dank gingen an den Geehrten, der sich nach wie vor für die Belange des Schützenvereins einsetzt. Außer ihm wurde auch Christel Henke zum Ehrenmitglied ernannt, die seit über 50 Jahren im Verein ist und in dieser Zeit mit großem Engagement gewirkt hat. Nach wie vor gehört sie zu den aktiven Schützen und das durchaus erfolgreich.

Leckereien für die einen, mahnende Worte für die anderen

Den Ehrungen ging eine besinnliche Stunde voraus, mit Liedern und Geschichten. Für die kleinen Vereinsmitglieder hatte der Nikolaus allerlei Leckereien dabei, für die Großen das eine oder andere mahnende Wort. Die Großlangheimer Schützen ließen den Nachmittag bei selbstgemachter Hausmacherwurst vom vereinseigenen Schlachttag ausklingen.

Neben den beiden neuen Ehrenmitgliedern erhielten folgende Mitglieder Ehrenurkunden: Für 15 Jahre aktiv Markus Richter. 25 Jahre aktiv sind Matthias Mader und Markus Haupt, 25 Jahre Mitglied sind Steffen Schumpa, Hermann Sterk, Christine Nagler und Eva Würminghaus Jäger. Seit 40 Jahren sind Ralf Weigand, Christian Günter und Alfred Körber aktiv. Oskar Saum und Peter Weigand wurden für 50 Jahr Mitgliedschaft geehrt, Adolf Henke und Klaus Puchert für 60 Jahre.