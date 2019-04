Hate speech als Herausforderung der jungen Generation

"Hass im Netz." In dieses Thema führte beim 32. Schwanberger Jugendforum die Vorsitzende des Kreisjugendrings (KJG) Kitzingen Alexandra Rügamer zur Begrüßung der Gäste ein. Jugendliche und junge Erwachsene bewegen sich in einer mediatisierten Welt, in der sie die zunehmend derbe Diskussionskultur und eine ausgeprägte Ellenbogen-Mentalität erleben. Und auch in der verbandlichen Jugendarbeit spielt das Thema Hassrede eine bedeutsame Rolle, heißt es in der KJG-Mitteilung.

Referent Sebastian Zollner, pädagogischer Mitarbeiter des Bezirksjugendrings Unterfranken, erläuterte, wie sich die Cybergewalt entwickelt hat. Er betonte, dass schon seit mehreren Jahrzehnten unterschiedlichste Ausprägungen wahrzunehmen sind. Die Entwicklungen in den vergangenen Jahren habe sich allerdings rasant vollzogen. Durch Social Media wird es den „Tätern“ leicht gemacht, ihre Hassreden gegen einzelne Personen oder Gruppen weitreichend zu streuen. In der Regel handelt es sich dabei um rassistische, antisemitische oder sexistische Äußerungen, welche als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit subsummiert werden können.

Er schilderte auf anschauliche Art und Weise, welche Eigendynamik Hassparolen im Social Web haben. Neben Hass und Hetze im Netz, ist auch das Phänomen Fake news ein zunehmendes Problem. Beides steht oftmals in einem engen Zusammenhang. Hate speech verzerren nachweislich das Meinungsbild im Netz und polarisieren. Durch die Spirale aus sich verstärkenden Hassbotschaften besteht die Gefahr, dass Diskriminierung und Gewalt gegen Minderheiten als legitim erscheinen. Dies wiederum hat negative Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt und das friedliche Zusammenleben.

Um dieser Problematik entgegenzuwirken ist es bedeutsam, Einzelpersonen und Gruppen für den Umgang mit Hate Speech zu sensibilisieren und Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Sebastian Zollner betonte, dass Jugendliche sich danach sehnen, Handwerkszeug und praktische Tipps zum Umgang mit Hassparolen zu bekommen. An dieser Stelle sieht er die pädagogische Arbeit in Schule oder Jugendarbeit in der Pflicht. Auf den Websites Klicksafe.de oder no-hate-speech.de findet man interessante Informationen und Unterrichtsmaterialien.

In Kürze stellt der KJG unter www.kjr-kitzingen.de laut Mitteilung die wichtigsten Aussagen der Veranstaltung ins Netz.