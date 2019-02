Hase und Wildschwein getötet

Am Montagfrüh lief auf der Bundesstraße 22, etwa Höhe Hörblach, ein Hase auf die Fahrbahn. Ein in Richtung Kitzingen fahrendes Auto erfasste das Tier. Der Hase überlebte den Aufprall nicht. Am Fahrzeug entstand Schaden von etwa 2000 Euro.

Am frühen Montagmorgen erwischte es auf der Hörblacher Gemarkung ein Wildschwein, heißt es im Polizeibericht. Das Tier war auf die Fahrbahn der Kreisstraße 12 zwischen der Autobahnbrücke und Hörblach gelaufen. Ein Auto erfasste das Schwein. Am Fahrzeug entstand Schaden von etwa 3000 Euro.