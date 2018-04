KLEINLANGHEIM vor 1 Stunde

Hase überfahren

In der Nacht auf Freitag fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Kleinlangheim kommend in Richtung Haidt. Kurz vor der Autobahnüberführung sprang ein Hase auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug überfahren. Am Fahrzeug entstand laut Polizeibericht Schaden von etwa 200 Euro.