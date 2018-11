Hase springt auf die Fahrbahn

Am Dienstagmorgen war eine 24-jährige Autofahrerin mit einem VW-Bus auf der Staatsstraße 2450 in Richtung Dettelbach unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Schwarzenau sprang ein Hase auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Das Tier wurde dabei getötet. Der Schaden am Fahrzeug beträgt laut Polizeibericht etwa 1000 Euro.