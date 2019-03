Harmonische Töne im Gesangverein

Der Segnitzer Gesangverein steht im Jubiläumsjahr gut da. Vorsitzende Silvia Gernet zog bei der Hauptversammlung eine positive Bilanz. Der Verein zählt 64 Mitglieder, von denen die Hälfte aktiv singt.

Im vergangenen Jahr hatten die Sänger sechs Auftritte, dazu einige Geburtstagsständchen. Ein Ausflug und die Weihnachtsfeier runden das Programm ab. Der Altersschnitt liegt bei 65 Jahren, das bedeutet jedoch nicht, dass das Programm nicht modern gestaltet sein kann.

Chorleiterin Annelies Gaar gab einen Überblick über ihre Arbeit. Neben traditionellen Weisen wurden aber auch Titel von Whitney Houston gesungen. Gaar bedankte sich bei ihren Sängern für ein erfolgreiches Jahr: "Wir haben große Werke einstudiert und Altes neu aufbereitet." Vor allem der gelungene Liederabend zum 145-jährigen Bestehen des Vereins bleibe ihr in guter Erinnerung. "Die 145 Jahre wurden gebührend gefeiert mit tollen Gastchören", so die Chorleiterin. Sie bedankte sich auch für das Ständchen, dass sie zu ihrem eigenen Geburtstag bekommen hatte.

Zufrieden war auch Kassier Willi Zink. Der Gesangverein veranstaltet jedes Jahr das Mainwiesenfest. Außerdem gehört der Verein zu den Organisatoren des Mainfestes. Der warme Sommer bescherte an beiden Festen sehr gute Besucherzahlen und damit dem Verein ein sattes Plus in der Kasse. "Mit diesem Polster können wir beruhigt in die Zukunft sehen", erklärte er.

Aus den Reihen der aktiven Sänger wurde Petra Müller geehrt, die seit zehn Jahren im Chor singt. Daneben wirkt sie seit 2016 als Chronistin. Für ihr Engagement bedankte sich Vorsitzende Silvia Gernet mit einem Blumenstrauß, für die Jahre des Singens gab es Ehrennadeln und eine Urkunde. Vier weitere Mitglieder sind seit 40 Jahren im Verein, waren aber verhindert. Adolf Brenner, Hubert Dietenmeier, Walter Meyer und Manfred Rauscher erhalten Ehrenurkunden für ihre treue Mitgliedschaft.