Harald Erhard wechselt zum BRK-Bezirk

Beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) im Landkreis Kitzingen und im Bezirk Unterfranken gibt es eine personelle Veränderung: Der Kitzinger Kreisgeschäftsführer Harald Erhard wird zum 1. Dezember 2018 den Posten des Bezirksgeschäftsführers übernehmen. Er löst Reinhold Dietsch ab, der in den Ruhestand wechselt. Auch Dietsch war vor seinen Wechsel zum Bezirk Kreisgeschäftsführer in Kitzingen. Wie Erhard bestätigte, wird er zum 1. November nach Würzburg wechseln und nach einem Monat zum 1. Dezember die Geschäfte von Dietsch übernehmen. Erhard hat als Geschäftsführer gut 15 Jahre den Kreisverband Kitzingen geführt. Wer Nachfolger von Erhard wird, hat der Kreisvorstand am Dienstag entschieden, den Namen aber noch nicht veröffentlicht. Harald Erhard, der im Herbst 2017 für 25 Jahre hauptamtlichen Dienst beim BRK geehrt wurde, trat am Anfang 1992 als Wachleiter in den Dienst des Kreisverbandes ein. Zum 1. Januar 1993 wurde er zum Leiter Rettungsdienst bestellt. Am 1. November 1997 übernahm er auch die Funktion des stellvertretenden Kreisgeschäftsführers. Zum 1. Februar 2002 wurde er Kreisgeschäftsführer.