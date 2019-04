Hans Teufel wurde 80 Jahre alt

80. Geburtstag feierte am Samstag in Kleinlangheim Hans Teufel. Aufgewachsen im elterlichen Bauernhof in der Pfarrgasse gab es für ihn nach der Volksschule viel Arbeit in der Landwirtschaft und bei Umbauarbeiten zur Betriebserweiterung. Für die Weiterbildung sorgten der Besuch der landwirtschaftlichen Berufsschule und die Wintersemester der Landwirtschaftsschule, wo er auch seine Frau Erika kennengelernt hatte.

Geheiratet wurde 1967, der elterliche Betrieb wurde 1968 übernommen und für die beiden gab es viel Arbeit in Haus und Hof, in der Rinderzucht mit Milchviehhaltung und im Schweinestall. 1970 kam auch noch ein Weinberg am Wutschenberg dazu, der im Zuge der Flurbereinigung angelegt wurde. Der Ehe entstammen vier Kinder und zum Jubeltag gratulierten auch fünf Enkel. Der Hof wurde vor 15 Jahren an Sohn Herbert übergeben, was für Erika und Hans Teufel jedoch keinen Ruhestand bedeutete, die Mithilfe in der Landwirtschaft steht nach wie vor auf der Tagesordnung.

"Seit dem 13. Lebensjahr bin ich von der Kirche nicht weg gekommen", sagt der Jubilar zu seinem Dienst in der evangelischen Kirchengemeinde. Sage und schreibe 67 Jahre ist er im Posaunenchor aktiv, wo er heute noch als Obmann eine gefragte Persönlichkeit ist. Als "Famulus" war er in jungen Jahren Gehilfe des Pfarrers, wenn es zum Beispiel bei Taufen, Beerdigungen oder auswärtigen Einsätzen um Unterstützung des Geistlichen ging, 18 Jahre war er Kirchenvorstand. "Er war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde, war ein wichtiger Ratgeber und Informant durch sein umfassendes Wissen zur Ortsgeschichte", lobte Bürgermeisterin Gerlinde Stier bei der Gratulation im Namen der Gemeinde seinen großen Einsatz.

Den bewies er auch bei der Instandsetzung der Kirchenburg oder beim Obst- und Gartenbauverein, der auf seine Idee hin 1990 die Kelterstation am Rande des Dorfes baute, nachdem bis dahin im Gasthaus Zum Bären gekeltert worden war. Im Elternbeirat des Kindergartens, zwölf Jahre als Gemeinderat und 20 Jahre als Ortsobmann des Bauernverbandes war er in weiteren Gremien für die Dorfgemeinschaft tätig.