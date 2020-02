Dettelbach vor 1 Stunde

Hang Loose Trio rockt das Main-Street- Café

Aus der Kitzinger Band Hang Loose hat sich 2019 das Hang Loose Trio formiert. In der klassischen Rock-Trio-Besetzung mit Gitarre, Bass und Schlagzeug lassen Bernd Semmler, Manfred Wischer und Thomas Möderl am Samstag, 7. März, ab 20 Uhr im Main-Street-Café in Dettelbach wieder die Post abgehen.