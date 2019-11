Volkach vor 28 Minuten

Hang Loose Trio feiert Premiere im Techtel Mechtel

Am Freitag, 15. November, ab 20 Uhr treten Bernd Semmler, Manfred Wischer und Thomas Möderl erstmals als Hang Loose Trio im Techtel Mechtel in Volkach auf. Im Programm haben die drei Musiker laut Pressemitteilung Klassiker von AC/DC, Bruce Springsteen, CCR, Rolling Stones, David Bowie, Joe Cocker, Bob Marley, Tom Petty, Westernhagen und viele mehr. In der klassischen Rock-Trio-Besetzung mit Gitarre, Bass und Schlagzeug und ohne großen technischen Aufwand werden laut Pressemitteilung vor allem Fans der Musik der 70er und 80er Jahre auf ihre Kosten kommen.