Kitzingen vor 1 Stunde

Handy gestohlen

Am Mittwoch zwischen 15 und 15.30 Uhr ereignete sich am Dreistock in einem Einkaufsmarkt ein Diebstahl, heißt es im Polizeibericht. Ein unbekannter Täter stahl aus einer Tasche ein Handy, Marke Huawei, Farbe schwarz, im Wert von etwa 250 Euro. Der Tasche befand sich in einem Einkaufswagen und war kurz unbeaufsichtigt gelassen. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.