Am Dienstagabend hatte ein Mann im Schwalbenhof in Kitzingen sein Handy auf eine Bank abgelegt. Aus Unachtsamkeit ließ er das Gerät kurzzeitig unbeaufsichtigt, so die Polizei. Ein unbekannter Täter nutzte wohl die Gelegenheit und entwendete das Handy im Wert von etwa 150 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.