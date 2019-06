Dettelbach vor 11 Stunden

Handy aus Auto gestohlen

Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Johann-Nagel-Straße in Dettelbach ein Diebstahl aus einem Auto, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Täter stahl aus einem unverschlossenen geparkten Auto ein Handy. Das schwarze Samsung-Handy hatte einen Wert von etwa 600 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.