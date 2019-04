"Handy-Verbot in Restaurants ist übertrieben"

Die meisten haben es wohl schon einmal erlebt: Da sitzt man im Restaurant und am Nebentisch telefoniert jemand lautstark auf seinem Handy. Oder man möchte sich unterhalten und der andere starrt dauernd auf sein Smartphone, checkt Nachrichten oder chattet. Nicht selten wird auch das Essen fotografiert, um aller Welt mitzuteilen, was man auf dem Teller hat. Um diesem weit verbreitenden Phänomen entgegen zu wirken, haben einige Kölner Gastronome jetzt zu einer rigorosen Maßnahme gegriffen: Die Gäste müssen im Lokal ihr Handy ausgeschaltet lassen.

Was sagen die Landkreisbürger zu dem Verbot? Fühlen sie sich durch Handys in Gastwirtschaften oder Kneipen gestört? Schalten sie die Geräte aus, wenn sie einkehren? Das haben wir in dieser Woche bei unserer aktuellen Umfrage auf dem Kitzinger Marktplatz gefragt.