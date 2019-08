Kitzingen vor 1 Stunde

Handtaschendieb

im E-Center unterwegs



Am Mittwoch um 16.05 Uhr stahl ein Unbekannter in einem unbeobachteten Moment im Einkaufsmarkt E-Center, in der Marktbreiter Straße in Kitzingen, eine Handtasche. Laut Polizeibericht hing die Tasche an einem Einkaufswagen. Darin befanden sich Gegenstände im Wert von circa 130 Euro.