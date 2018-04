Handgreiflicher Nachbar

Zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen und einem 59-Jährigen kam es laut Polizeibericht am Freitag gegen 20:30 Uhr im Martinsheimer Ortsteil Enheim. Nach Angaben des 59-Jährigen sprach dieser seinen 33-Jährigen Nachbarn an, weil dieser über seinen Hof lief. Daraufhin habe der 33-Jährige ihm den „Stinkefinger“ gezeigt. Als der 59-Jährige dies fotografierte, habe ihn der 33-Jährige zu Boden gestoßen, an den Haaren gepackt und seinen Kopf mehrmals gegen den Boden geschlagen. Erst als auf Hilferufe weitere Personen hinzukamen, habe der 33-Jährige von ihm abgelassen. Der 59-Jährige erlitt Prellungen und Abschürfungen im Kopfbereich.