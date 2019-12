Dettelbach vor 1 Stunde

Handgemachte Musik von Klassikern bis Funk

Handgemachter Musik haben sich die fünf Musiker von den „Lappen“ verschrieben, die am Samstag, 14. Dezember, im Main-Street-Café in Dettelbach zu Gast sind. Ihre Musikauswahl streift Klassiker, Rock, Balladen sowie Perlen des Blues und Funk, heißt es in einer Pressemitteilung. Mehrstimmige Gesänge, ein kleiner Bläsersatz und der Fokus auf den Kern, nämlich die Seele der Musik, sind die Markenzeichen der Lappen. Los geht es um 20 Uhr, Platzreservierung sind unter Tel.: (09324) 978958 möglich.