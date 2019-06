Volkach vor 1 Stunde

Handbremse vergessen

Am Dienstagnachmittag parkte ein 42-Jähriger am Holzberg in Volkach sein Auto. Der Mann vergaß jedoch, sein Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, heißt es im Polizeibericht. Das Fahrzeug rollte nach kurzer Zeit auf einen davor parkenden Skoda. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 400 Euro.