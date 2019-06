Kitzingen vor 52 Minuten

Handbremse vergessen

Am Dienstagnachmittag parkte ein 39-Jähriger sein Auto in der Bismarckstraße in KItzingen am Fahrbahnrand. Der Mann vergaß jedoch, sein Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug rollte nach kurzer Zeit gegen einen vorbeifahrenden Opel. Es entstand laut Polizeibericht ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro.