Handbremse nicht angezogen

Am Montagfrüh ereignete sich in der Güterhallstraße in Kitzingen ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein 86-Jähriger parkte sein Auto in der Nähe des Friedhofes. Hier vergaß der Mann die Handbremse an seinem Renault fest anzuziehen. Das Fahrzeug rollte anschließend gegen einen in der Nähe geparkten Ford. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 650 Euro.