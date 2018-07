Kitzingen vor 2 Stunden

Handbremse nicht angezogen

Weil ein 56-jähriger Autofahrer am Montagmittag beim Abstellen seines Renaults im Texasweg in Kitzingen die Handbremse nicht angezogen hatte, setzte sich das Fahrzeug führerlos in Bewegung und rollte gegen den Toyota eines 73-jährigen Mannes. Schaden laut Polizeibericht: 3500 Euro.