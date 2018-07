Neuses am Sand vor 1 Stunde

Haltendes Auto zu spät erkannt

An der Auffahrt von der Bundesstraße 22 auf die Bundesstraße 286 bei Neuses am Sand musste am Donnerstagvormittag eine 47-jährige Frau mit ihrem VW Polo verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 33-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Schaden laut Polizeibericht: 7500 Euro.