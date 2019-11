Halloween-Streich: Kinder werfen Eier auf Hauswand

Drei Schüler im Alter von elf und zwölf Jahren haben laut Polizei am Donnerstagabend in der Breslauer Straße in Kitzingen die Wand eines Hauses mit Hühnereiern beworfen und wurden dabei beobachtet. Ein Polizeistreife stellte die Kinder wenig später in der Kitzinger Siedlung. Die drei müssen nun für den angerichteten Schaden aufkommen.