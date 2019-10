Halleluja  FrauenGesang trifft Lui-Chor

Am Sonntag, 10. November, um 16 Uhr, findet ein Chorkonzert in der Klosterkirche St. Ludwig statt. Unter der musikalischen Leitung von Katrin Ferenz beschäftigt sich der Chor FrauenGesang mit verschiedenen Themen und Musikstilen und taucht in verschiedene Zeiten ein. Neben Chormusik aus dem englischsprachigen Raum von Nancy Telfer, Morten Lauridsen und John Rutter steht als zentrales Werk "A Little Jazz Mass" von Bob Chilcott auf dem Programm. Die Messe wurde laut Pressemitteilung für hohe Stimmen mit variabler Besetzung komponiert. Die Sängerinnen musizieren bei der Aufführung in St. Ludwig gemeinsam mit dem Lui-Chor sowie Jazz-Bassistin Lonteshia Stripf und Jazz-Pianisten Evgenij Zelikman. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.