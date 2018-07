Haag erhält Spielplatz für 272 000 Euro

Voll besetzt war der Raum im Feuerwehrhaus in Haag, wo Geiselwinds Bürgermeister Ernst Nickel die Bürgerversammlung für den Gemeindeteil hielt. Dort hörten sich 25 Bürger des gerade einmal 113 Einwohner zählenden Ortsteils die Ausführungen des Gemeindeoberhaupts an, den das Interesse der Haager freute. „Ich bin erstaunt, das ist mit die am besten besuchte Versammlung bisher. Vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen“, sagte Nickel in die Runde.

Im Ortsteil Haag hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren einige Straßen ausgebaut, was nicht immer geräuschlos lief, weil die Bürger mit zur Kasse gebeten wurden. Dazu kam nun die Sanierung des Wasserleitungsnetzes, wo auch die Haager ihren Anteil mit bezahlen müssen. Trotzdem gab es kaum Kritik an der Gemeindepolitik und den Ausführungen des Bürgermeisters. Dieser stellte kurz die Spiel- und Gemeinschaftsfläche vor, die in Haag entstehen wird. Der Mehrgenerationenplatz wurde mit den Bürgern vor Ort besprochen und im Gemeinderat genehmigt, rund 272 000 Euro sind an Kosten dafür eingestellt. Für die Gemeinde blieben 108 000 Euro als Anteil. Wie Bürgermeister Nickel ausführte, erhält die Kommune eine Zuwendung von 60 Prozent durch das Leader-Förderprogramm.

Die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten ist bereits erfolgt, laut Nickel soll Anfang August der Startschuss für die Fläche im Bereich des bestehenden Spielplatzes erfolgen. Unter anderem ist ein Wasserspielbereich vorgesehen, der den dort verlaufenden Bach mit einschließt. Ein Kneipp-Becken soll entstehen, das daneben liegende Feuerwehrhaus erhält eine Terrasse. In etwa einem Jahr soll das Ganze fertig sein, schaute der Bürgermeister voraus. „Wichtig ist, dass wir auch die Ortsteile ausstatten“, fand er.

Schließlich ging Nickel auf den Stand des Ausbaus der Autobahn ein, wo es in Kürze doch keine Vollsperrung der kompletten Auffahrt bei Geiselwind geben wird, wie zunächst angedacht war. Während der Arbeiten dort wird der Verkehr mit einer Ampel-Anlage geregelt.

Zum Gewerbegebiet Inno-Park informierte das Gemeindeoberhaupt, dass derzeit von den insgesamt 17 Hektar an Fläche noch 3,2 Hektar frei seien. In der Ratssitzung Ende Juli werde bekannt gegeben, welches Unternehmen auf das von der Dietz AG gekauften Grundstück einziehen wird. Gerüchten zufolge will dort ein großer Sportartikelhersteller ein Logistik-Zentrum einrichten. Bürgermeister Nickel äußerte sich nicht weiter dazu. Er rechne allerdings damit, dass dort in den nächsten Jahren mehrere hundert Arbeitsplätze entstehen.

Ob dabei auch Gewerbesteuer fließe, wollten die Bürger wissen. Er, so Nickel, gehe davon aus. Dessen Optimismus teilte Ernst Bader nicht. Er zweifle, dass dort auch viele qualifizierte Arbeitsstellen geschaffen werden. Bader habe beruflich mit derartigen Projekten zu tun, man müsse erst einmal abwarten, meinte er.

Bei den Wünschen der Bürger regte Alexander Müller Geschwindigkeitskontrollen in Haag an. In dem teils recht bergigen Ortsteil würde an vielen Stellen viel zu schnell gefahren. Ob und wo die Gemeinde dort mit der kommunalen Verkehrsüberwachung „blitzen“ dürfe, will Bürgermeister Nickel klären.