Volkach vor 28 Minuten

HSG lädt zur Kultparty in die Mainschleifenhalle

Es ist eine Institution im Volkacher Fasching und eine der letzten großen Partys, die der Landkreis Kitzingen während der fünften Jahreszeit zu bieten hat: Der traditionelle Faschingsball der HSG Volkach in der Mainschleifenhalle geht am Samstag, 22. Februar, in eine neue Runde. In diesem Jahr heizt die Show- und Partyband "Die Grumis" allen Faschingswütigen kräftig ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Und auch bei der Kostümierung legen sich die Handballer wieder ins Zeug: Das diesjährige Motto lautet "Oma und Opa". Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Party beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro bei Uhren Koch, Bäckerei Mahler, in der Touristinformation sowie an der Abendkasse für neun Euro .