HIV-Tests und Beratung am Gesundheitsamt

Zur Bayerischen HIV-Testwoche vom Montag, 25. November, bis Sonntag, 1. Dezember, weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass ganzjährig HIV-Tests, verbunden mit einer Beratung, kostenlos und anonym angeboten werden.

Während der Bayerischen HIV-Testwoche können Interessierte am Montag, 25. November, und Dienstag, 26. November, zwischen 9 Uhr und 11.30 Uhr und am Donnerstag, 28. November, zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr unangemeldet im Gesundheitsamt Kitzingen für einen HIV-Test erscheinen, so eine Pressemitteilung.

Voraussetzung ist, dass der Zeitpunkt einer vermuteten Ansteckung mindestens sechs Wochen zurückliegt, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Der Test besteht aus einer Blutentnahme. Die Blutprobe wird an ein Labor geschickt, das Ergebnis gibt es innerhalb einer Woche. Dieses wird dem Untersuchten ärztlicherseits in einem persönlichen Gespräch erläutert.

Außerhalb der HIV-Testwoche gilt: Beratung, Informationen der Durchführung eines HIV-Tests am Gesundheitsamt Kitzingen nur nach Terminvereinbarung unter Tel.: (09321) 9283304 oder (09321) 9283306.