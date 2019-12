Marktbreit vor 38 Minuten

Gymnasium Marktbreit kürt Kandidaten für Regionalentscheid

Auch in diesem Jahr nahmen die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen des Gymnasiums Marktbreit am Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels teil. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase im Deutschunterricht und der Ermittlung der Klassensieger fand der öffentliche Wettkampf im Seminarraum des Gymnasiums statt, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.