Gymnasiasten untersuchen Zuckerkonsum

An den Projekttagen am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) im Februar beschäftigte sich die Klasse 10c mit dem Thema „Ernährung“. Dabei ging es hauptsächlich um das Problem des zu hohen Zuckerkonsums zahlreicher Menschen. Während eines Vortrages der Diätassistentin Eva Schneider erhielten die Schüler einen Überblick über die Zuckerarten sowie die gesundheitlichen Folgen des Zuckerkonsums. Zum Abschluss des Vortrags konnten die Schüler sich an einer Müslibar ein gesundes Müsli zusammenstellen. Anschließend analysierten die Jugendlichen den Film „Voll verzuckert“. Danach wurden die Schüler in Gruppen aufgeteilt und hatten die Aufgabe, eine Powerpoint-Präsentation zum Thema „Zucker“ zu erstellen. Dafür trugen sie verschiedene Informationen über Zucker, gesunde Alternativen, Kochrezepte und die Auswertung eines selbst erstellten Fragebogens zusammen. Die Schüler kamen zu der Erkenntnis, dass sie in Zukunft verstärkt auf ihren Zuckerkonsum achten werden, um gesundheitlichen Problemen wie Diabetes 2 vorzubeugen.