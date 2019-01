Guter Rat ist teuer bei der Grundschule

Die Sulzfelder Grundschule ist eine Außenstelle der Kitzinger St. Hedwig-Schule, beide Schulen haben jetzt das Angebot einer Offenen Ganztagsschule (OGS), was in Sulzfeld derzeit aber nur mit einem Provisorium möglich ist. In seiner Sitzung am Dienstag beriet der Sulzfelder Gemeinderat ein weiteres Mal mögliche Varianten, um die Schule baulich zu erweitern und für die Offene Ganztagsschule zu ertüchtigen. Dabei zeigte sich: guter Rat ist teuer, denn eine jede Überlegung hat einen Haken.

Die Gemeinde als Sachaufwandsträger und der Förderverein der St. Hedwig-Schule als Träger der Nachmittagsbetreuung gehen aktuell von einem Bedarf von 75 zu betreuenden Kindern aus. Ein separater Baukörper neben dem Schulhaus war auf zwei Millionen Euro taxiert worden, doch da die Gemeinde nicht in einem Förderprogramm der Bundesregierung ist, war diese Lösung für die Gemeinde nicht finanzierbar.

Variante zwei wäre eine Containerlösung mit einer Mensa für 75 Kinder und einem Gruppenraum. Die billigste Lösung würde eine kleinere Containerlösung ohne Mensa sein, doch dann müsste das Provisorium, dass die Kinder, die derzeit im TSV-Sportheim verköstigt werden, dort längerfristig beibehalten werden.

Richtig ins Geld gehen würde eine Neubau des sanierungsbedürftigen Schulhauses, des OGS-Gebäudes und der Turnhalle, diese Optimal-Lösung wird auf sechs Millionen Euro geschätzt. "Wir bräuchten wie so oft die Glaskugel, wann die Bundesregierung wieder ein Förderprogramm auflegt und ob wir dann auch zum Zug kommen", gab Bürgermeister Gerhard Schenkel zu bedenken. Heinrich Hofmann bemängelte, dass Schenkels Vortrag der Varianten zu sehr auf die Containerlösungen abgezielt habe. Ulrich Luckert kürzte die Diskussion ab, in dem er deutlich machte, dass für die Gemeinde ein kompletter Neubau selbst bei 50 Prozent Zuschuss nicht zu stemmen sei. "Da muss der Staat schon 80 bis 90 Prozent Zuschuss locker machen", forderte er. Da die Zeit dränge, bleibe der Gemeinde gar nichts anderes übrig als eine Containerlösung umzusetzen, da schon für den kommenden Schuljahresbeginn akuter Handlungsbedarf besteht. Derweil würde Neubauten mehrere Jahre Zeit verschlingen, die die Gemeinde nicht hat.

Weitere Themen im Rat waren:

Claudia Gattenlöhner hatte beantragt, ein neues Wegeleitsystem einzuführen, wozu sie mehrere Varianten in den Raum stellte. Sie präsentierte ihre Überlegungen, um dem Gremium einen Impuls zu geben, wie denn künftig die Beschilderung im Ort aussehen könnte. Sie votierte dafür, dabei auf ein einheitliches Aussehen zu setzen. Sie stellte sich vor, auf den Schildern alle gemeindlichen Einrichtungen aufzunehmen und dazu nach Bedarf Gewerbetreibende, Gastronomen und Weingüter. Claudia Gattenlöhner meinte zur Finanzierung, dass ein solches Projekt über die ILEK (Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept) und die Interkommunale Allianz Südliches Maindreieck gefördert werden könnte. Heinrich Hofmann sah nicht die Notwendigkeit eines solchen Systems, das einen Schilderwald nach sich ziehen könnte. Claudia Borchard wies darauf hin, dass ein solches Wegeleitsystem ein Thema für den Kulturausschuss und den Tourismusausschuss sei und dort diskutiert gehöre, was die Ratsrunde auch vereinbarte.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass die Stadt Kitzingen eine Änderung des Schulsprengels vorhat. Dabei soll es wegen den Marshall-Heights eine Verschiebung des Sprengels von der St. Hedwig-Schule zur Siedlungsgrundschule geben. Dazu wurde auch die Gemeinde Sulzfeld gehört, da die Sulzfelder Grundschule eine Außenstelle der St. Hedwig-Schule ist. Die Ratsrunde nahm den Vorgang zur Kenntnis, die Sulzfelder Schule ist von der Änderung nicht betroffen.

Die Ratsrunde gab nicht ihr Einvernehmen zum Antrag der Fernwasserversorgung Franken auf die zweite und dritte Pumpstufe für den kontrollierten Brunnenbetrieb. Die Räte lehnten das Vorhaben ab, weil sie Bedenken wegen des Sulzfelder Grundwassers hatten. Denn die weiteren Pumpstufen würden bedeuten, dass die Fernwasserversorgung künftig ihre Wassergewinnung auf acht Millionen Kubikmeter pro Jahr verdoppeln würde.

Die Gemeinderäte beschlossen, dem Kitzinger Tierheim, wie schon im vergangenen Jahr, auch heuer einen Euro pro Jahr als Zuschuss zu gewähren.