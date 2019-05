Gute Tat: Sparkassenstiftung fördert gemeinnützige Projekte

Gemeinsam mit den Beratungscenterleiterinnen Marion Frischholz und Annette Brückner übergab Sparkassen-Gebietsdirektor Heiko Därr einen symbolischen Spendenscheck der Sparkassenstiftung für die Stadt und den Landkreis Kitzingen in Höhe von 4500 Euro, teilt das Geldinstitut mit. Mit dem Spendenbetrag wurden gemeinnützige Projekte in der Region Marktbreit gefördert. Die Anschaffung eines gebrauchten Kleinbusses für die Faustballjugend des TV Segnitz ist das Vorhaben des Vorsitzenden Timo Hofmann. Die Sparkassenstiftung fördert den Kauf mit 1500 Euro. Mit 1000 Euro wurde die Gestaltung der Jubiläumsveranstaltungen zum 200-jährigen Jubiläum der Stadt Marktbreit, vertreten durch Bürgermeister Herbert Biebelriether, unterstützt. Für die Malerarbeiten in der St. Michaeliskirche Michelfeld sowie die Restaurierung der Altarbilder in der St. Stephanskirche benötigt das evangelisch-lutherische Pfarramt Marktsteft jeweils 1000 Euro. Pfarrer Peter Stier freute sich über die Sparkassenspende.