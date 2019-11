Gute Tat: 60 Minuten an der Kasse haben sich gelohnt

Der Förderverein Volkacher Bäder (FVB) darf sich über eine Spende des dm-Drogeriemarktes in Volkach in Höhe von 1300 Euro freuen. Die willkommene Finanzspritze kam bei der Neueröffnung des dm-Marktes am 24. September zustande, als sich Volkachs Bürgermeister, Peter Kornell, eine Stunde lang an eine Kasse setzte. Das Stadtoberhaupt zog die Waren der Kunden im Wert des Spendenbetrags über den Kassenscanner. Den Geldbetrag in Form eines Schecks nahmen Vorstandsmitglieder des FVB entgegen.