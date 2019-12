Wässerndorf vor 19 Minuten

Gute Tat: 2000 Euro gespendet

Über eine Spende in Höhe von 2000 Euro freute sich die katholische Kirchenstiftung in Wässerndorf. Die Restaurierung der in die Jahre gekommenen Kirchenorgel war für die kleine Gemeinde finanziell kaum zu bewerkstelligen betont Bernd Mark (links). Er bedankte sich deshalb über die Spende aus den Erträgen der Genossenschafts-Stiftung "Raiffeisen Obernbreit und Umgebung", die er vom Stiftungs-Vorstandsvorsitzenden Rouven Lewandowski (Mitte) und Stiftungsrats-Vorsitzenden Karl Meeder entgegen nehmen konnte.