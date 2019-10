Kleinlangheim vor 34 Minuten

Gute Stimmung beim Oktoberfest im Sportheim

Oktoberfest im Sportheim – unter diesem Motto lud die Bürgermeisterin Gerlinde Stier zu einem Gemeindenachmittag mit Kaffee, Kuchen und, was bei einem Oktoberfest nicht fehlen darf, zur Weißwurst mit Laugenbrezeln im Sportheim Kleinlangheim ein. Die Bürgermeisterin begrüßte laut einer Pressemitteilung die zahlreichen Gäste und den zweiten Bürgermeister Dieter Zeller. Als Stimmungsmacher waren diesmal Alfred Bader und Michael Mix als "Duo Mix" gekommen. Mit Liedern wie dem Frankenlied und weiteren Volksliedern, die Michael am Akkordeon, Alfred am Cajon oder mit seinen Löffelklappern begleitete, animierten sie die Zuhörer zum kräftigen Mitsingen. Die guten Geister Hildegard Friedel, Margot Schulz, Elfriede und Willi Köhler versorgten aufmerksam die Zuhörer. Zur Abwechslung des ganzen Programms trugen Marlene Scheidt und Sigrid Gierth Geschichten und Anekdoten vor, die das Publikum amüsierten.