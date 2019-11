Gute Stimmung bei Enheimer Kirchweih

Der Kerweumzug am Sonntagnachmittag, der von der Jugendgruppe Club Enheim organisiert wurde, war der Höhepunkt der Enheimer Kirchweih. Die Stimmung war gut, während die vier Wagen durch den Ort fuhren. Das lag wohl auch am Bierfass auf einem Anhänger oder an den gut gefüllten Krügen der Sänger auf dem letzten Anhänger.

Gespannt warteten die Besucher auf den Beginn der Kirchweihpredigt. "Bei Preisminimalismus und Größenwahn, sollte man nicht am falschen Ende sparen", war zusammen mit der Tatsache, dass gute Handwerker Geld kosten ein erster Hinweis der Rede. Die Besitzer eines Hofes mussten das auf die harte Tour lernen, als das Pflaster und eine Mauer sanieren wollten. Dabei hielt die improvisierte Schalung der Betonmauer nicht stand, so dass sich der Beton über das neue Pflaster verteilte.

Es wurde außerdem erklärt, warum dort Stroh lag. Nach der Getreideernte half die Frau eines Bauers beim Holen des Strohs. Sie fuhr dabei den Traktor. Einen Hügel hat sie beim Fahren übersehen, so dass sie die Hälfte der Ladung verlor. Weitere Ereignisse, die aufgearbeitet wurden waren artgerechte Tierhaltung, chronische Falschparker und umgefahrene Grenzsteine.

"Gelegenheit macht immer noch Diebe" war ebenfalls eine letzte Binsenweisheit. So fanden zwei Jugendliche einen Traktor in einer offenen Scheune und nutzten die Gelegenheit zu einer nächtlichen Ausfahrt. Ein Jungbauer hörte es und wusste sofort, wem das Gefährt gehört. Er wunderte sich warum der Besitzer zu der späten Uhrzeit unterwegs war und machte sich auf, um nach dem Rechten zu sehen. Er stellte fest, es nicht der richtige Fahrer war. Die Jungen waren erschrocken. Eine Anzeige bekamen sie nicht, dafür wurden sie in der Kirchweihpredigt erwähnt. Es bleibt abzuwarten, wer im nächsten Jahr einen Platz darin finden wird.